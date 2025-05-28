Грузия приветствовала борьбу Трампа с "глубинным государством"

Руководство Грузии считает очень важными усилия президента США Дональда Трампа и его администрации по ослаблению "глубинного государства", заявил грузинский премьер Ираклий Кобахидзе. Он пожелал Белому дому успехов.

Грузинские власти приветствуют шаги новой администрации США и в частности президента Дональда Трампа, которые предпринимаются для ослабления "глубинного государства" (Deep State), такое заявление сделал глава правительства Грузии Ираклий Кобахидзе.

"Я надеюсь, что президент Трамп успешно ослабит "глубинное государство", и это непременно позитивно отразится на улучшении отношений США и ЕС с Грузией. Желаем новой администрации успехов в этой важной борьбе"

– Кобахидзе

Напомним, борьба с "глубинным государством" стала одним из приоритетов администрации Трампа.

Кобахидзе уточнил, что слова представителей Вашингтона, а также их конкретные меры, внушают определенную надежду, но этого слишком мало, и надо действовать дальше.

Премьер пояснил, что, судя по происходящему, "глубинное государство" пустило прочные корни в бюрократию в США и в Европе, проявляясь при этом в осязаемом давлении на Грузию. Кобахидзе уточнил, что оно выражается, например, в несправедливых резолюциях Европарламента и в законопроекте MEGOBARI, принятом Палатой представителей Конгресса.