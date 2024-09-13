Уровень бедности в Грузии сократился на 2,4%

Снижение уровня бедности зафиксировали за прошлый год в Грузии. В Минэкономики страны это связывают с политикой инклюзивности, а также экономическим ростом.

В Грузии за прошлый год зафиксировали уменьшение числа людей, которые находятся за чертой бедности. Уровень бедности в стране составил 9,4%, что на 2,4% ниже показателя 2023 года.

В количественном выражении повышение уровня жизни ощутили около 90 тыс человек. По словам замминистра экономики Вахтанга Цинцадзе, этому способствовала экономическая политика республики, направленная на рост инклюзивности.

"С одной стороны, здесь важен высокий экономический рост, который, например, в 2024 году в Грузии был одним из самых высоких в мире – 9,4 процента, а с другой – следует отметить нашу экономическую политику, направленную на повышение инклюзивности и обеспечение равного доступа к экономическим возможностям. Только в 2024 году от бедности избавились более 90 тысяч жителей Грузии"

– Вахтанг Цинцадзе

Согласно данным Цинцадзе, за четыре года более 440 тыс человек в Грузии избавились от бедности.

В 2025 года Минэкономики прогнозирует дальнейшее сокращение бедности на фоне высокого экономического роста.