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Погода в Абхазии изменится к выходным

Гагра
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Завтра в Абхазии будет жарко и солнечно, но к ночи погода переменится. В субботу и воскресенье высока вероятность ливней, гроз с градом. Погода будет ветреной и чуть более прохладной.

Синоптики в Абхазии обещают, что пятница будет жаркой.

Погода на курортах Абхазии в эти дни находится под влиянием активного выноса тепла с более южных регионов. Завтра днем воздух прогреется до 27-32 градусов. Температура воды в море - плюс 25.

В пятницу будет сухо, но на небе появятся облака, временами вероятны порывы ветра до 13 м/с.

В ночь на субботу может случиться дождь, в выходные вероятность осадков увеличится. Грозы и сильный ветер немного охладят воздух.

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