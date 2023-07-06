Погода в Абхазии изменится к выходным

Опубликовано: 18:31, 6 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Завтра в Абхазии будет жарко и солнечно, но к ночи погода переменится. В субботу и воскресенье высока вероятность ливней, гроз с градом. Погода будет ветреной и чуть более прохладной.

Синоптики в Абхазии обещают, что пятница будет жаркой.

Погода на курортах Абхазии в эти дни находится под влиянием активного выноса тепла с более южных регионов. Завтра днем воздух прогреется до 27-32 градусов. Температура воды в море - плюс 25.

В пятницу будет сухо, но на небе появятся облака, временами вероятны порывы ветра до 13 м/с.

В ночь на субботу может случиться дождь, в выходные вероятность осадков увеличится. Грозы и сильный ветер немного охладят воздух.