Погода: Абхазия, Сочи и Дагестан во власти опасного солнца

Опубликовано: 9:33, 4 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Активность солнца в некоторых южных регионах в ближайшие дни будет чрезвычайно высокой - до 10 единиц из 12 возможных. Не выходить на солнце просят жителей и туристов в Абхазии, Сочи, Дагестане, других регионах СКФО и ЮФО.

Гидрометцентр предупреждает: уф-индекс в южных регионах России и Абхазии растет, на этой неделе он в полуденные часы будет достигать 8-10 единиц по шкале ВОЗ, где максимум - 12.

"В Южном и Северо-Кавказском федеральных округах все очень серьезно с ультрафиолетовым индексом в ближайшие дни - 8-9 единиц. Здесь нужна предельная аккуратность, в полуденные часы следует оставаться в помещении. В Абхазии, Сочи и Дагестане он периодически будет достигать даже 10 единиц"

– научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд

Когда ультрафиолетовый индекс превышает 8 - в середине дня нужно оставаться в помещении, тень и панама не спасут кожу от вредного воздействия.

Уф-индекс на уровне 6 - когда оставаться на улице можно, если использовать в разгар дня такие средства защиты, как крем от солнца, закрывающую руки и плечи одежду, головной убор - ожидается в Воронежской, Самарской, Курской, Липецкой и Оренбургской областях, пишет ТАСС.

Традиционно в средней полосе России уф-индекс редко превышает 6 единиц.