Поджигателя отеля отправят в больницу вместо тюрьмы в Тбилиси

Опубликовано: 20:14, 5 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Обвиняемый в поджоге здания гостиницы в Тбилиси может быть направлен на принудительное лечение. Тогда тюремный срок ему не грозит - уголовное дело будет закрыто.

Мужчину, которого обвиняют в поджоге фешенебельного отеля в Тбилиси, пошлют не в тюрьму, а в психиатрическую больницу, такое ходатайство направило обвинение в суд.

По данным следствия, 28-летний гость отеля 31 марта предал огню вещи в своем номере. Затем пламя распространилось на два верхних этажа здания - третий и четвертый.

Изначально молодому человеку грозил тюремный срок - от трех до пяти лет - за уничтожение чужого имущества.

Однако затем обвиняемый подвергся психиатрической экспертизе. Оказалось, что мужчина был невменяем. Во время поджога он не понимал, что делает. Стало ясно, что ему необходимо лечение, причем, учитывая его состояние, принудительное.

Если суд удовлетворит ходатайство прокуратуры, то дело о поджоге будет закрыто.