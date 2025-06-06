Вестник Кавказа

Плов "с душком" стал причиной отравления туристов в Дагестане

Узбекский плов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Туристы, отдыхавшие в Гунибском районе Дагестана, пострадали от недобросовестных сотрудников местного кафе – 11 путешественников оказались на больничных койках после того, как они попробовали местный плов.

Группа туристов оказалась на больничных койках после того, как продегустировала плов в одном из кафе в Гунибском районе Дагестана – проверка обнаружила в готовом блюде возбудителя дизентерии, сообщает в своем Telegram-канале региональный Роспотребнадзор.

"По результатам лабораторных исследований биоматериала пострадавших выделен возбудитель дизентерии. Результаты исследований пищевой продукции показали, что фактором передачи инфекции послужил плов, поданный посетителям, в котором также обнаружен возбудитель дизентерии"

- Роспотребнадзор по Дагестану

Также проверка показала, что владелец и сотрудники точки общественного питания в своей работе игнорировали элементарные требования к гигиене, из-за чего к работе был допущен носитель инфекции, передает "Интерфакс".

Несмотря на бурный протест хозяина кафе, проверяющие опечатали его с участием сотрудников полиции, сейчаст точка не работает, сообщили в надзорном ведомстве.

Интересно, что после этого специалисты ведомства проверили еще три предприятия общественного питания, на которых также грубо нарушались требования санитарного законодательства. Деятельность двух из них приостановлена, сейчас прокуратура республики совместно с СКР проводит проверки по этим фактам.

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