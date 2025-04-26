Паразитолог шокирует: ЧТО СКРЫВАЕТСЯ в летних продуктах? Опасность на вашей тарелке

В этом выпуске инфекционист Никита Киселёв рассказывает, чем может обернуться любимый шашлык, домашние огурчики с грядки и даже "здоровая" колодезная вода.

Вы думаете, что пищевое отравление — это максимум? А если дело дойдёт до паразитов в мозге, анемии или… рака? Мы разоблачаем мифы про “домашнее = безопасное” и даём чёткий алгоритм, как не отравиться летом.

- Какие скрытые симптомы могут указывать на то, что вы уже заражены?

- Почему не стоит есть даже готовый шашлык, если на него села муха?

- И правда ли, что “50 грамм крепкого” спасают от паразитов?