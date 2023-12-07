Пляжи и море Крыма соответствуют норме – Роспотребнадзор

Вода, причем как морская, так и питьевая, а также песок и галька на пляжах в Крыму и Севастополе, по словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, абсолютны безопасны для отдыхающих.

Проверки воды и пляжного песка в Крыму и Севастополе говорят о полном соответствии санитарным нормам, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"На сегодняшний день несоответствий ни по морской воде, ни по пляжному песку, пляжной гальке, ни по атмосферному воздуху, ни по воде питьевой на территории Крымского полуострова нет"

– Попова

Она подчеркнула, что в норме находятся абсолютно все "гигиенические нормы".

Попова заверила, что специалисты ведомства ведут тщательный мониторинг крымских и севастопольских пляжей. Отобранные пробы, по ее словам, проверяются частично не только в местных лабораториях – их отвозят также и в Москву.

Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что проверкам подвергаются пойманная рыба, поднятые морепродукты. Она добавила, что в нынешнем году мониторинг ведется особенно интенсивно.

Напомним, из-за крушения танкеров в декабре и попадания в море мазута этим летом запрещено купаться в море в Анапе и в Темрюкском районе.