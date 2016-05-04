Вестник Кавказа

Пезешкиан прилетел в Минск

Масуд Пезешкиан
© Фото: сайт президента Ирана
Иранский президент прибыл в Беларусь. В ходе поездки Масуд Пезешкиан встретится с белорусским коллегой.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан начал свой визит в Беларусь. Об этом сообщает белорусское госагентство БелТА.

Лайнер с главой государства на борту совершил посадку в аэропорту Минска.

Пезешкиана встречали глава Минпромышленности Беларуси, сопредседатель белорусско-иранской комиссии по экономическому сотрудничеству Андрей Кузнецов, первый замглавы МИД Сергей Лукашевич, посол РБ в Тегеране Дмитрий Кольцов и руководитель иранской дипмиссии Санеи Алиреза.

В ходе поездки президент Исламской Республики проведет переговоры с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Напомним, 18-19 находился с визитом в Ереване.

