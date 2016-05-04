Пезешкиан прилетел в Минск

Иранский президент прибыл в Беларусь. В ходе поездки Масуд Пезешкиан встретится с белорусским коллегой.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан начал свой визит в Беларусь. Об этом сообщает белорусское госагентство БелТА.
Лайнер с главой государства на борту совершил посадку в аэропорту Минска.
Пезешкиана встречали глава Минпромышленности Беларуси, сопредседатель белорусско-иранской комиссии по экономическому сотрудничеству Андрей Кузнецов, первый замглавы МИД Сергей Лукашевич, посол РБ в Тегеране Дмитрий Кольцов и руководитель иранской дипмиссии Санеи Алиреза.
В ходе поездки президент Исламской Республики проведет переговоры с белорусским коллегой Александром Лукашенко.
