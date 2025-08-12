Армения и Иран намерены повысить отношения до стратегического уровня

Премьер-министр Армении встретился с президентом Ирана и заявил, что страны готовы повысить уровень отношений до стратегических. Лидеры также обсудили разблокирование коммуникаций в регионе.

Ереван и Тегеран планируют повысить двусторонние отношения до стратегического уровня, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян после встречи с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

Он подчеркнул, что визит иранского президента в Ереван придаст новый импульс отношениям, в основе которых заложены крепкие дружеские связи между двумя народами.

"Мы пришли к выводу, что назрело время для реализации работ по доведению двусторонних отношений до стратегического уровня"

- Никол Пашинян

Он также передал, что обсудил с Пезешкианом ситуацию в регионе и разблокирование транспортных коммуникаций. Пашинян заверил, что позиция Еревана известна: для него нерушимость международных границ и бесперебойная связь между государствами имеют жизненно важное значение.

Кроме того, президенту Ирана были представлены детали достигнутых в Вашингтоне договоренностей с Азербайджаном, которые касаются мирного урегулирования. Армянский премьер отметил, что договоренность о разблокировке коммуникаций откроет новые двери для сотрудничества двух стран при железнодорожных перевозках.

Коммуникации через Армению будут действовать под суверенитетом страны, безопасность обеспечивать намерен сам Ереван, а не кто-либо еще, добавил Пашинян.

Помимо этого, лидеры подписали совместное заявление и ряд документов.