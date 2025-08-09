Пашинян и Пезешкиан проводят переговоры в Ереване

Встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Ирана Масуда Пезешкиана проходит сегодня в Ереване. Первый визит Пезешкиана в Армению стартовал накануне.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент ИРИ Масуд Пезешкиан проводят встречу в Ереване, сообщает Tasnim.

Как пишут армянские СМИ, после беседы в формате тет-а-тет состоится расширенное заседание, в котором примут участие представители РА и ИРИ. Затем запланировано выступление Пашиняна и Пезешкиана с заявлениями для прессы.

В Армении иранская делегация во главе с Пезешкианом намерена обсудить двусторонние отношения и рассмотреть вопросы региональной безопасности, ситуацию на Южном Кавказе и Ближнем Востоке.

Стоит отметить, что Масуд Пешезкиан прибыл в Армению накануне, это его первый официальный визит в республику. В понедельник он уже посетил Голубую мечеть в Ереване, где совершил намаз.