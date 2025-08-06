Пезешкиан призвал к миру и стабильности народы Ирана и Армении

Президент Ирана Масуд Пезешкиан в рамках своего двухдневного визита в Ереван сегодня провел встречу с армянскими иранистами, в ходе которой заявил, что народы двух стран смогут развивать сотрудничество.

Сегодня вечером в рамках первого мероприятия в ходе визита в Армению президент Ирана Масуд Пезешкиан встретился с армянскими иранистами.

На встрече он отметил, что все пророки и религии стремились и стремятся призывать людей к честности, бескорыстному служению и доброму отношению к своим ближним, и народы Ирана и Армении вскоре смогут еще больше развивать сотрудничество на основе дружбы и глубоких общих ценностей, передает иранское государственное информационное агентство IRNA.

"Я убежден, что ваш прекрасный и дружелюбный взгляд на иранский народ и наоборот может помочь расширить отношения, чтобы мы вместе принесли больше мира, спокойствия, стабильности, дружбы и прогресса нашим двум народам"

- Масуд Пезешкиан

В своей речи иранский лидер подчеркнул: любая мысль или действие, в основе которой лежат гнев, вражда и война - это порождение дьявольской души и признак человеческого безбожия.

Любой, кто хоть немного причастен к человечности, независимо от своей веры, не может причинять боль и страдания другим или оставаться безразличным к ним, добавил Пезешкиан.