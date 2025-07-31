Пезешкиан начал визит в Армению

В Ереван прибыл президент Ирана Масуд Пезешкиан. В рамках двухдневного визит он поучаствует в армяно-иранском бизнес-форуме.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан начинает свой в Армению. Об этом сообщают 18 августа армянские средства массовой информации.

В аэропорту Ирана его встречал вице-премьер Армении Мгер Григорян.

Визит Пезешкиана продлится два дня. Поездка направлена на укрепление отношений Тегерана и Еревана. В рамках визит будет подписан ряд документов, в том числе торговые соглашения.

Кроме того, во вторник Пезешкиан поучаствует в армяно-иранском бизнес-форуме.