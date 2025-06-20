Иран и Армения обсудили двустороннее сотрудничество

Секретари Совбезов Ирана и Армении провели телефонный разговор, в котором обсудили отношения двух стран. Григорян получил приглашение посетить Тегеран.

Секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Лариджани и секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян провели 16 августа телефонный разговор, сообщает пресс-служба армянского Совбеза.

Двустороннее сотрудничество Ирана и Армении всегда давало положительные результаты, отметил в беседе Лариджани. Он подчеркнул, что отношения с Арменией имеют стратегическое значение для Ирана.

Григорян обратил внимание на то, что между двумя странами установлены институциональные связи, и выразил уверенность, что Иран и Армения продолжат реализацию действующих договоренностей, а также наметят в ближайшем будущем новые направления двустороннего сотрудничества.

Григорян получил приглашение совершить визит в Иран.

Отметим, что визит иранского президента Масуда Пезешкиана в Армению запланирован на 18-21 августа.