Первый блок солнечной электростанции открылся в Исфахане

В Иране открыли первый блок солнечной электростанции, расположенной в Исфахане. В него было вложено 60 млн евро.

Иран вложил 60 млн евро в строительство первого блока солнечной электростанции "Афтаб-е Шарк" в Исфахане, рассказал министр промышленности, горнорудной промышленности и торговли страны Мохаммад Атабак, выступая на церемонии открытия станции.

Он подчеркнул, что отметил, что в самом Иране были произведены около 40% оборудования и комплектующих для первого блока мощностью 120 МВт.

Завершение строительства остальных блоков станции остается приоритетом, добавил министр.

Новая солнечная электростанция в Исфахане входит в число 25 крупнейших станций в мире и возводится при общем объеме инвестиций в 305 млн евро компанией Mobarakeh Steel Company. В будущем она будет иметь пять блоков.