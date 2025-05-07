Иран запустит множество новых солнечных электростанций

Власти Ирана озвучили планы по развитию возобновляемой энергетики, согласно которым в скором времени в в пяти провинциях страны заработают солнечные электростанции общей мощностью 297 мегаватт.

Иран начинает установку оборудования для солнечных электростанций в пяти провинциях страны общей мощностью 297 мВт, сообщил сегодня министр энергетики Ирана Аббас Алиабади.

Это – лишь часть масштабного плана по увеличению производства возобновляемой энергии на 500 мВт, поведал министр на церемонии запуска проекта в министерстве энергетики ИРИ. Все новые электростанции заработают в срок и дополнят собой национальную электросеть, передает иранское государственное информационное агентство IRNA.

Новые СЭС мощностью в 3 мВт каждая вскоре заработают в Восточном Азербайджане (9 электростанций), 32 электростанции вступят в строй в Голестане, 18 – в Ширазе, 10 – на острове Киш, 30 – в Бушере.

Самым сложным в реализации проектов стал поиск земельных участков, получение необходимых разрешений и изучение возможностей подключения к сети. Исследованиям сопутствовали геологические и геодезические исследования, проектирование энергообъектов, закупка и транспортировка их оборудования, а также обеспечение строительной техникой.

Большая часть этих работ успешно завершена, отметили в Минэнерго страны.