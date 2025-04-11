Переговоры Ирана с "евротройкой" пройдут на уровне замминистров

Предстоящие переговоры с "евротройкой", которые запланированы в Стамбуле на пятницу, 16 мая, пройдут на уровне заместителей министров, сообщил сегодня глава МИД ИРИ Аббас Аракчи.

Иран проведет переговоры с "евротройкой" (Британия, Франция, Германия) в Стамбуле (Турция) на уровне заместителей министров иностранных дел, заявил сегодня после заседания Кабмина Ирана глава МИД ИРИ Аббас Аракчи.

"К сожалению, сами европейцы оказались в некоторой изоляции в этих переговорах по иранской ядерной программе из-за своей собственной политики. Мы не заинтересованы в таком положении, и поэтому продолжили наши переговоры"

- Аббас Аракчи

Переговоры четырех заместителей министров иностранных дел будут носить характер технических консультаций, Иран в очередной раз попытается убедить коллег из стран Евросоюза в мирном характере своей ядерной программы, - добавил Аракчи.

Напомним, ранее встреча по иранской ядерной программе должна была пройти 2 мая, перед очередным раундом переговоров Тегерана с Вашингтоном. После встреча с США была отложена, и, соответственно, отложена встреча с "евротройкой". Затем Иран и США провели переговоры 11 мая, теперь планируются технические консультации с европейской стороной.