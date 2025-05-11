Иран проведет переговоры в Стамбуле с "евротройкой" 16 мая

На этой неделе в Стамбуле могут пройти переговоры Ирана и трех европейских стран Германии, Франции и Великобритании по ядерной сделке. "Евротройка" в 2015 году участвовала в соглашении СВПД с Ираном.

Встреча представителей Ирана и "евротройки", в которую входят Германия, Франция и Великобритании, может состояться в Стамбуле 16 мая, передает Reuters со ссылкой на дипломатические источники в Иране и Европе.

Ранее встреча по иранской ядерной программе должна была пройти 2 мая, перед очередным раундом переговоров Тегерана с Вашингтоном. После встреча с США была отложена, и, соответсвенно, отложена встреча с "евроткойкой". Затем Иран и США провели переговоры 11 мая, теперь планируются технические консультации с европейской стороной.

"Иран проведет переговоры в Стамбуле в пятницу с европейскими сторонами, вовлеченными в... ядерную сделку 2015 года... Дипломаты заявили, что они приняли решение продолжать, потому что в конечном счете в их интересах было поддерживать диалог с Ираном и подтвердить, как они представляют себе параметры новой ядерной сделки"

– МИД Ирана