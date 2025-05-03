Рубио приедет на переговоры России и Украины в Стамбул

Госсекретарь США отправится в Турцию для наблюдения за российско-украинскими переговорами. Они должны состояться в Стамбуле послезавтра.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп анонсировал визит госсекретаря Марко Рубио в Турцию, где послезавтра могут состоятся российско-украинские переговоры. Он сказал об этом на инвестиционном форуме в Саудовской Аравии.

"Переговоры пройдут уже в этот четверг и могут дать хороший результат. Наши люди туда поедут. Марко Рубио туда поедет, другие тоже"

– глава Белого дома

Американский лидер добавил, что неустанно прилагает усилия по остановке конфликта.

Ранее сообщалось, что на переговоры в Стамбул от США приедут спецпосланник президента Стивен Уиткофф и спецпосланник по Украине Кит Келлог.