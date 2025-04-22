Рубио будет совмещать сразу две должности в США – СМИ

Госсекретарь США какое-то время будет занимать также должность помощника президента по нацбезопасности. Совмещать две эти работы его попросил лично Трамп.

Марко Рубио, занимающий в настоящее время пост госсекретаря Соединенных Штатов, будет также работать помощником президента по нацбезопасности. Об этом пишут информированные источники.

По данным газета Politico, он будет совмещать эти должности в течение как минимум шести месяцев.

При этом источники отмечают, что ряд ведущих советников американского лидера хотят, чтобы он продолжал совмещать эти должности по истечении этого времени.

Как отмечается, Рубио попросил занять должность советника по нацбезопасности лично Дональд Трамп и глава его аппарата.

Как отметил один из источников издания, Рубио не планировал занять должность советника по нацбезопасности - его попросили сделать это лично президент Дональд Трамп и глава его аппарата.

На днях СМИ сообщали, что Майкл Уолтц покинет пост советника Трампа по нацбезопасности. На его место прочили Стива Уиткоффа.