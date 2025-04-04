Вестник Кавказа

Советник Трампа по нацбезопасности покинет пост - СМИ

Советник Трампа по нацбезопасности покинет пост - СМИ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Майкл Уолтц оставит пост советника Трампа по нацбезопасности. Его место, вероятно, займет спецпосланник Стив Уиткофф.

Советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц покидает пост.

Как сообщает ряд американских СМИ со ссылкой на источники, в отставку подает как Уолтц, так и его заместитель Алекс Вонг. Причины не называются. По некоторым данным, сменить советника по нацбезопасности решил сам Дональд Трамп.

Занять пост Уолтца может спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф, передает Politico.

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