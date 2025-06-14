Премьер-министр Армении Никол Пашинян совершит визит в Турцию в ближайшие дни – спикер армянского парламента назвал визит историческим.

Армянский премьер-министр Никол Пашинян приедет в Турцию 20 июня, рассказал председатель парламента Армении Ален Симонян.

По его словам, визит состоится по приглашению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Симонян также охарактеризовал визит как "двусторонний" – предположительно, он имел в виду, что Армения рассчитывает на ответный приезд турецкого президента.

"Я думаю, что этот визит исторический. Потому что руководитель Армении впервые осуществит визит на подобном уровне"

– Ален Симонян

Напомним, 19 июня в турецком Кахраманмараше состоится открытие Азербайджанского квартала. Ожидается, что в торжественной церемонии примет участие президент Азербайджана Ильхам Алиев.