Израиль готов пойти на условия Трампа по Газе – СМИ

Премьер-министр Израиля подтвердил настрой на дальнейшее выполнение мирного плана президента США по Газе. Биньямин Нетаньяху и Дональд Трамп подробно обсудили данный вопрос на прошедшей накануне встрече.

Израиль согласился двигаться ко второму пункту мирного плана президента Соединенных Штатов по Газе, несмотря на несогласие с командой американского лидера по поводу его реализации. Об этом рассказали чиновник из США и еще один информированный источник.

По данным портала Axios, данный вопрос обсуждался на встрече премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и главы Белого дома Дональда Трампа, состоявшейся 29 декабря во Флориде.

Кроме того, Нетаньяху принял просьбу Трампа о возобновлении переговоров с властями Сирии по поводу потенциального соглашения о безопасности.

Издание обращает внимание на то, что Трамп на этой встрече дал понять Нетаньяху, что изменение курса Израиля на Западном берегу реки Иордан необходимо для того, чтобы восстановить отношения еврейского государства со странами Европы и потенциально для расширения Авраамовых соглашений.

Источники портала отмечают, что на встрече израильского премьера с госсекретарем США Марко Рубио, спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, с зятем Трампа Джаредом Кушнером, а затем на встрече с самим главой Белого дома обсуждались действия Израиля на Западном берегу Иордана, финансовые проблемы Палестинской администрации и расширение израильских поселений.