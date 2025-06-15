Эрдоган подтвердил готовность Турции стать посредником в конфликте Израиля и Ирана

Турция готова стать посредником в урегулировании конфликта Израиля и Ирана. Это подтвердил президент страны Эрдоган в разговоре с иранским коллегой Пезешкианом.

Анкара готова стать посредником в урегулировании конфликта Израиля и Ирана и возвращении к переговорам по иранской ядерной программе, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с иранским коллегой Масудом Пезешкианом, рассказала администрация турецкого лидера.

"Президент Эрдоган заявил, что провел ряд контактов с зарубежными лидерами по поводу конфликта между Израилем и Ираном и что Турция готова выступить в роли посредника для скорейшего прекращения конфликта и возвращения к переговорам по ядерной программе"

- администрация президента Турции

Напомним, что ранее Реджеп Тайип Эрдоган назвал переговоры единственным способом решения ядерной проблемы Ирана в беседе с султаном Омана.

Турецкий лидер также успел переговорить с главой МИД России, президентом Азербайджана, премьер-министром Ирака и другими мировыми лидерами.