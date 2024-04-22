Эрдоган обсудил с премьером Ирака конфликт между Ираном и Израилем

Президент Турции призвал Багдад воздержаться от участия в конфликте между Ираном и Израилем.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с премьер-министром Ирака Мухаммедом Шиа ас-Судани. В ходе разговора лидер Турции призвал Багдад сохранять осторожность в условиях эскалации между Ираном и Израилем и воздержаться от участия в конфликте.

"Важно оставаться в стороне от этого конфликта и быть более осторожным в борьбе с террористическими организациями и радикальными элементами"

– Реджеп Тайип Эрдоган

По словам Эрдогана, ситуация может угрожать региональной стабильности, поэтому важно предотвратить "разрастание спирали насилия".

Лидер Турции также подчеркнул важность поддержания дипломатических усилий, отметив, что переговоры являются единственным путем к соглашению между Ираном и США.

Напомним, что в ночь на 13 июня Израиль нанес удары по территории Ирана. Тегеран ответил своими атаками по целям в Израиле.