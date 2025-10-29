Паром из Трабзона отправился в Сочи

Сегодня вечером было восстановлено паромное сообщение между Россией и Турцией – паром Трабзон-Сочи выдвинулся в первый за долгие годы рейс.

Попасть из России в Турцию и обратно теперь можно и на пароме: паромное сообщение между странами было возобновлено сегодня вечером.

Паром проследует из Трабзона в Сочи. Из пункта назначения он отправился в 21.10 мск по местному времени (совпадает с московским). До Сочи он доберется за 12 часов.

В первый рейс отправились 20 пассажиров. Стоит отметить, что в честь радостного события было решено поместить в каютах пассажиров, купивших билеты на "самолетные" кресла.

Напомни, что в последний раз паром Трабзон-Сочи совершил рейс в 2011 году. В 2025 году он должен был отправиться в путь 29 октября, но возобновление рейсов было перенесено на неделю из-за плохой погоды, а именно шторма.