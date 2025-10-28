Пассажиры парома "Трабзон-Сочи" смогут расплачиваться рублями

В компании, которая обслуживает паром "Трабзон-Сочи", рассказали о возможности оплаты услуг на борту рублями. Запуск транспортного сообщения ранее перенесли на 5 ноября.

Пассажиры парома, который свяжет турецкий Трабзон с Сочи, смогут приобретать товары и услуги во время рейса за рубли, рассказали в компании Liderline. Также есть возможность оплаты долларами и турецкими лирами.

"Пассажиры оплачивают услуги на борту парома в удобной им валюте наличными - можно турецкими лирами, можно долларами или рублями - цена будет определяться по актуальному курсу"

– Liderline

В компании отметили, что пассажиры смогут приобрести напитки и еду в кафетерии и ресторане на борту судна. Сообщается, что поездка займет около 12 часов, передает РИА Новости.

Напомним, что паром должен был отправиться в первый с 2011 года рейс сегодня вечером, однако запуск маршрута перенесли на неделю.