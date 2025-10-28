Вестник Кавказа

Пассажиры парома "Трабзон-Сочи" смогут расплачиваться рублями

Пассажиры парома "Трабзон-Сочи" смогут расплачиваться рублями
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В компании, которая обслуживает паром "Трабзон-Сочи", рассказали о возможности оплаты услуг на борту рублями. Запуск транспортного сообщения ранее перенесли на 5 ноября.

Пассажиры парома, который свяжет турецкий Трабзон с Сочи, смогут приобретать товары и услуги во время рейса за рубли, рассказали в компании Liderline. Также есть возможность оплаты долларами и турецкими лирами. 

"Пассажиры оплачивают услуги на борту парома в удобной им валюте наличными - можно турецкими лирами, можно долларами или рублями - цена будет определяться по актуальному курсу"

– Liderline

В компании отметили, что пассажиры смогут приобрести напитки и еду в кафетерии и ресторане на борту судна. Сообщается, что поездка займет около 12 часов, передает РИА Новости. 

Напомним, что паром должен был отправиться в первый с 2011 года рейс сегодня вечером, однако запуск маршрута перенесли на неделю.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1775 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.