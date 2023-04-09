РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Память героев СССР увековечат в Москве

Память героев СССР увековечат в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Сергей Собянин сообщил о скором установлении мемориальных табличек в память о героях СССР. Пять досок будут установлены в течение текущего года на улицах Москвы.

В этом году Москва увековечит память пяти героев Советского Союза установлением мемориальных досок, сообщил глава столицы Сергей Собянин.

По его словам, на улице Достоевского д.3 будет установлена мемориальная доска, посвященная советскому военному летчику Николаю Антошкину. Вторая доска появится на Малой Грузинской 31. Тут повесят табличку в память о летчике, полковнике Генрихе Гофмане.

Также будет установлена доска генерал-полковнику Сергею Ушакова, она украсит улицу Народного ополчения д.54. Память полковника Дмитрия Карпину увековечат на улице Маршала Василевского 17, а старшего лейтенанта Гатауллы Салихова – на улице Миклухо-Маклая 22.

 

В Москве появится новая мечеть

В Москве появится новая мечеть

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
1275 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version