Память героев СССР увековечат в Москве

Опубликовано: 8:05, 9 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сергей Собянин сообщил о скором установлении мемориальных табличек в память о героях СССР. Пять досок будут установлены в течение текущего года на улицах Москвы.

В этом году Москва увековечит память пяти героев Советского Союза установлением мемориальных досок, сообщил глава столицы Сергей Собянин.

По его словам, на улице Достоевского д.3 будет установлена мемориальная доска, посвященная советскому военному летчику Николаю Антошкину. Вторая доска появится на Малой Грузинской 31. Тут повесят табличку в память о летчике, полковнике Генрихе Гофмане.

Также будет установлена доска генерал-полковнику Сергею Ушакова, она украсит улицу Народного ополчения д.54. Память полковника Дмитрия Карпину увековечат на улице Маршала Василевского 17, а старшего лейтенанта Гатауллы Салихова – на улице Миклухо-Маклая 22.