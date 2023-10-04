Отставка Пашиняна: армянский премьер назвал условие

Премьер-министр Армении рассказал, в каком случае он готов покинуть пост главы страны по собственному желанию. По словам Никола Пашиняна, сейчас такой ситуации не наблюдается.
Глава армянского правительства ответил на вопрос о возможности своей отставки. Никол Пашинян сообщил, что в целом готов покинуть пост, однако для этого должно быть выполнено определенное условие.
Политик пояснил, что уйдет сразу же, если станет ясно, что его уход сыграет позитивную роль в ситуации в регионе.
Однако Пашинян уверен, что в данный момент дело обстоит наоборот, и если он оставит кресло премьера, то положение только ухудшится.