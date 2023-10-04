Отставка Пашиняна: армянский премьер назвал условие

Опубликовано: 17:32, 4 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт премьер-министра Армении

Премьер-министр Армении рассказал, в каком случае он готов покинуть пост главы страны по собственному желанию. По словам Никола Пашиняна, сейчас такой ситуации не наблюдается.

Глава армянского правительства ответил на вопрос о возможности своей отставки. Никол Пашинян сообщил, что в целом готов покинуть пост, однако для этого должно быть выполнено определенное условие.

Политик пояснил, что уйдет сразу же, если станет ясно, что его уход сыграет позитивную роль в ситуации в регионе.

Однако Пашинян уверен, что в данный момент дело обстоит наоборот, и если он оставит кресло премьера, то положение только ухудшится.