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Отставка Пашиняна: армянский премьер назвал условие

Отставка Пашиняна: армянский премьер назвал условие
© Фото: сайт премьер-министра Армении
Премьер-министр Армении рассказал, в каком случае он готов покинуть пост главы страны по собственному желанию. По словам Никола Пашиняна, сейчас такой ситуации не наблюдается.

Глава армянского правительства ответил на вопрос о возможности своей отставки. Никол Пашинян сообщил, что в целом готов покинуть пост, однако для этого должно быть выполнено определенное условие.

Политик пояснил, что уйдет сразу же, если станет ясно, что его уход сыграет позитивную роль в ситуации в регионе.

Однако Пашинян уверен, что в данный момент дело обстоит наоборот, и если он оставит кресло премьера, то положение только ухудшится.

Нужен ли Пашинян Армении?

Нужен ли Пашинян Армении?

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