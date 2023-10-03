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Нужен ли Пашинян Армении?

«#ГЛАВНОЕ» — новый проект информационно-аналитического агентства «Вестник Кавказа». Эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» Фархад Ибрагимов и историк, журналист и телерадиоведущий Гия Саралидзе обсуждают главные события недели, произошедшие в России и за ее пределами.

Темой пятнадцатого выпуска программы стали события, развернувшиеся в сентябре вокруг Карабаха, заявление представителей сепаратистов о ликвидации "НКР" с 1 января 2024 года, а также будущее самой Армении.

Телеграм-канал Фархада Ибрагимова 

Телеграм-канал Гии Саралидзе 

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