Нужен ли Пашинян Армении?

Опубликовано: 15:53, 3 окт 2023 (UTC+3 MSK)

«#ГЛАВНОЕ» — новый проект информационно-аналитического агентства «Вестник Кавказа». Эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» Фархад Ибрагимов и историк, журналист и телерадиоведущий Гия Саралидзе обсуждают главные события недели, произошедшие в России и за ее пределами.

Темой пятнадцатого выпуска программы стали события, развернувшиеся в сентябре вокруг Карабаха, заявление представителей сепаратистов о ликвидации "НКР" с 1 января 2024 года, а также будущее самой Армении.

Телеграм-канал Фархада Ибрагимова

Телеграм-канал Гии Саралидзе