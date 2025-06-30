ООН выступает за диалог между Москвой и Баку

В ООН призвали РФ и Азербайджан к диалогу на фоне инцидентов с задержаниями.

В Организации Объединенных Наций выступают за дипломатическое урегулирование между Россией и Азербайджаном. В ООН знают о возникшей напряженности, заявил СМИ представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Мы полностью осведомлены о напряженности между Азербайджаном и Российской Федерацией, возникшей из-за ряда инцидентов. Мы внимательно следим за инцидентами, происходящими в обеих странах. Надеемся, что все эти вопросы будут решены по дипломатическим каналам"

– Стефан Дюжаррик

Напомним, что 27 июня российские силовики провели в Екатеринбурге операцию в рамках расследования уголовного дела об убийстве, совершенном в 2001 году. Погибли два человека.

В МИД Азербайджана потребовали от властей России провести тщательное расследование, а также вручили ноту протеста. В свою очередь, МИД РФ вручил ноту протеста азербайджанскому послу в связи с задержаниями российских журналистов в Баку.