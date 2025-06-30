Вестник Кавказа

Отдельные силы хотят внести раскол в отношения с Баку – МИД России

Здание МИД в Москве в ясную погоду
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В МИД РФ заявили, что видят активные усилия отдельный сил внести раскол в отношения с Баку. Там добавили, что Москва доводит до Баку свой подход для нейтрализации ущерба отношениям.

Заместитель директора четвертого департамента стран СНГ министерства иностранных дел России Дмитрий Масюк заявил об усилиях отдельных сил внести раскол в отношения с Баку.

Выступая на открытии научно-образовательной программы Фонда Горчакова "Кавказский диалог", дипломат подчеркнул, что Россия наблюдает за этими активными усилиями.

Представитель МИД отметил, что Москва последовательно доводит до Баку свои принципиальные подходы с целью нейтрализовать ущерб отношениям с Азербайджаном.

Масюк добавил, что Россия рассчитывает, что такой линии будут придерживаться и азербайджанские власти.

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