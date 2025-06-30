Кремль анонсировал прямые контакты с Баку в ближайшее время

Россия ожидает, что в ходе прямых контактов с Азербайджаном сторонами будут даны друг другу ответы на все вопросы. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Россия рассчитывает, что благодаря диалогу с Азербайджаном возникшие в отношениях двух стран вопросы получат свои ответы, рассказал пресс-спикер Кремля Дмитрий Песков. В том числе будут отпущены задержанные в Баку российские журналисты.

"Мы, конечно, очень внимательно относимся к информации о задержании наших журналистов. Мы рассчитываем на то, что в самое ближайшее время в ходе прямых контактов с азербайджанской стороной нам удастся добиться их освобождения"

- Дмитрий Песков

Он передал надежды Кремля на то, что Баку приступит к прямому общению с Москвой, в ходе которого будут даны ответы на все вопросы.

Ранее Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва заинтересована в добрых отношениях с Баку. Он добавил, что разговор президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева может быть организован при необходимости.