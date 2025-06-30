Вестник Кавказа

Сергей Марков в открытом письме призвал защитить связи России и Азербайджана

Сергей Марков в открытом письме призвал защитить связи России и Азербайджана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В распоряжение "Вестника Кавказа" поступило открытое письмо политолога Сергея Маркова о необходимости не позволить деструктивным силам нарушить союзническое взаимодействие и стратегическое партнерство России и Азербайджана.

Директор Института политических исследований Сергей Марков обратился с открытым письмом к российскому обществу и руководству, в котором призвал сохранить крепкие союзнические отношения между Россией и Азербайджаном. Под письмом уже подписались шесть представителей российского экспертного сообщества и депутат Госдумы Алексей Журавлев.

"Вестник Кавказа" приводит текст открытого письма Сергея Маркова

Открытое письмо Сергея Маркова

В российско-азербайджанских отношениях произошел резкий откат. Не первый за последние месяцы, но на этот раз грозящий длительным этапом охлаждения и сворачивания политических, экономических и гуманитарных контактов.

Невозможно поверить, что еще совсем недавно, благодаря оперативной помощи открывшего свои границы Азербайджана, мы в Москве радовались благополучному возвращению домой россиян, попавших в трудную ситуацию в Иране, и концерту Большого симфонического оркестра в Баку.

Но как быстро изменилась погода, принеся не летнее тяжелое небо и рекордно холодный атмосферный фронт!

Тяжело наблюдать за всем, что происходит в наших отношениях после событий в Екатеринбурге, которые, надо полагать, станут предметом незамедлительного тщательного расследования российских правоохранительных органов.

Невозможно смириться и с той разнузданной вакханалией в ряде СМИ двух стран, в ходе которой звучат откровенно провокационные призывы и недопустимые оскорбления в адрес президентов России и Азербайджана, поставивших свои подписи под Декларацией о союзническом взаимодействии 2022 года.

Некоторые "лидеры мнений" и "говорящие головы" на экранах, радостно потирая руки, уже заговорили о том, что никакие Москва и Баку не партнеры и не союзники, а скрытые соперники. В связи с чем никакая нормализация якобы и не нужна.

Сегодня стало окончательно ясно, что в обеих столицах есть силы, заинтересованные в дальнейшей игре на обострение в расчете на то, что нынешний кризис приведет наши отношения в точку невозврата.

Весьма вероятно и то, что проходящая циклами эскалация может быть инспирирована внешними игроками.

Второй главный вывод состоит в том, что той работы, которая была проделана сторонами для нейтрализации негативных тенденций последних месяцев, оказалось явно недостаточно. Наивно думать, что пыль уляжется и проблемы рассосутся сами собой – они могут только накапливаться.

Однако, если мы хотим сохранить наши отношения, которые создавались многими поколениями и пока еще являются нашим общим достоянием и общим бесценным активом, то в преодолении нынешнего кризиса мы не можем повернуть назад или остановиться на полпути.

Ведь именно этого так хотят наши непримиримые оппоненты – оголтелые русофобы и азербайджанофобы, работающие против интересов двух государств и народов.

Период дружбы и широкого сотрудничества России и Азербайджана обязательно вернется, а наша общая задача в том, чтобы он вернулся быстрее и без потерь для наших стран.

Под открытым письмом подписались:

  • Василькова Светлана Витальевна – член экспертного совета Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ, к.ю.н., доцент НИУ ВШЭ-Санкт-Петербург;
  • Воронин Сергей Анатольевич – доктор исторических наук, профессор, директор Центра исторической экспертизы и научного прогнозирования;
  • Журавлев Алексей Александрович – депутат, первый заместитель председателя комитета по обороне Государственной Думы РФ;
  • Марков Сергей Александрович – политолог, директор Института политических исследований;
  • Солонников Дмитрий Владимирович – директор Института современного государственного развития;
  • Строкань Сергей Владленович – обозреватель ИД «Коммерсант», член Российско-Азербайджанского экспертного совета (РАЭС);
  • Тоторкулов Шагабан Муссаевич – член Общественной Палаты Карачаево-Черкесской Республики, профессор Северо-Кавказской государственной Академии.
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