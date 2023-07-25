ООН намерена продолжать диалог с Россией по зерновому соглашению

В ООН хотят продолжить контакты с российскими властями по соглашению об экспорте зерна. При этом там не сообщили, был ли какой-либо диалог уже после остановки соглашения.
Организация Объединенных Наций хочет продолжить диалог с Россией по зерновому соглашению. Об этом сообщил во вторник заместитель представителя генсекретаря ООН.
"Мы хотим продолжать контакты для обсуждения выраженных РФ обеспокоенностей и других аспектов черноморской инициативы"
– Фархан Хак
При этом он не стал уточнять, контактировали ли стороны после того, как действие сделки было прекращено.