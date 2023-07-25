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ООН намерена продолжать диалог с Россией по зерновому соглашению

ООН намерена продолжать диалог с Россией по зерновому соглашению
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В ООН хотят продолжить контакты с российскими властями по соглашению об экспорте зерна. При этом там не сообщили, был ли какой-либо диалог уже после остановки соглашения.

Организация Объединенных Наций хочет продолжить диалог с Россией по зерновому соглашению. Об этом сообщил во вторник заместитель представителя генсекретаря ООН.

"Мы хотим продолжать контакты для обсуждения выраженных РФ обеспокоенностей и других аспектов черноморской инициативы"

– Фархан Хак

При этом он не стал уточнять, контактировали ли стороны после того, как действие сделки было прекращено.

МИД: Россия может обсудить с Турцией новую зерновую сделку

МИД: Россия может обсудить с Турцией новую зерновую сделку

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