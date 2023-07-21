МИД: Россия может обсудить с Турцией новую зерновую сделку

Опубликовано: 17:34, 21 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Россия готова и дальше поставлять на мировые рынки свои удобрения и зерновые, и варианты таких поставок прорабатываются, заявил сегодня заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.

В России не исключают того, что по вопросам поставок на мировые рынки российского зерна и удобрений будет заключена новая зерновая сделка, РФ готова рассмотреть любые варианты дальнейшего взаимодействия, заявил сегодня на брифинге замглавы МИД России Сергей Вершинин.

"Мы готовы рассматривать различные варианты дальнейшего продолжения поставок зерновых на мировой рынок, и зерновых, и удобрений. С Турцией у нас очень тесное взаимодействие, традиционное взаимодействие, и мы с ними тоже сейчас контактируем и обмениваемся по поводу того, что делать в нынешней ситуации"

- Сергей Вершинин

В этом аспекте Москва прорабатывает контакты на высшем уровне с Анкарой, отметил дипломат, заверив, что такое взаимодействие будет продолжено. Что касается опции сопровождения турецкими судами украинских для вывоза зерна, возникшей после того, как официальный Киев выразил надежду о продолжении поставок зерна по Черному морю без участия России и ждет официального подтверждения готовности от ООН и Турции, то она на данный момент слишком опасна и поэтому невыполнима, добавил Вершинин.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", во вторник, 18 июля, Россия прекратила действие Черноморской инициативы – вывоз украинского зерна по безопасному черноморскому коридору из портов Одессы и Николаева был прекращен из-за несоблюдения российской части соглашения.