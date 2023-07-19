Россия вернется в зерновую сделку, если…

Опубликовано: 20:46, 19 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Владимир Путин не исключил возвращения России в "зерновую сделку" при соблюдении условий, среди которых вывод из-под ограничений поставок зерна из России и удобрений на мировые рынки.

Российский президент Владимир Путин перечислил условия, после исполнения которых Россия вернется в "зерновую сделку". Он подчеркнул, что стране нужно выполнение условий, а не обещания.

"Должны быть убраны все препятствия для российских банков, финансовых институтов, которые обслуживают поставки продовольствия и удобрений. В том числе речь идет об их незамедлительном подключении к международной банковской системе расчетов SWIFT"

- Владимир Путин

Помимо этого, условиями для возобновления сделки являются вывод из-под ограничений поставок зерна и удобрений из России на международные рынки и поставки в страну комплектующих и запчастей для сельскохозяйственного оборудования.

Также Путин призвал решить вопросы страхования российских судов и экспортных поставок. Помимо этого, необходимо возобновить всю логистику продовольственных поставок, восстановить деятельность взорванного аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и разблокировать сельскохозяйственные активы.

Главным условием российский лидер назвал возвращение к гуманитарной сути. Он подчеркнул, что только после реализации всех перечисленных условий Россия вернется в "зерновую сделку".