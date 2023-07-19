Россия вернется в зерновую сделку, если…

Российский президент Владимир Путин перечислил условия, после исполнения которых Россия вернется в "зерновую сделку". Он подчеркнул, что стране нужно выполнение условий, а не обещания.
"Должны быть убраны все препятствия для российских банков, финансовых институтов, которые обслуживают поставки продовольствия и удобрений. В том числе речь идет об их незамедлительном подключении к международной банковской системе расчетов SWIFT"
- Владимир Путин
Помимо этого, условиями для возобновления сделки являются вывод из-под ограничений поставок зерна и удобрений из России на международные рынки и поставки в страну комплектующих и запчастей для сельскохозяйственного оборудования.
Также Путин призвал решить вопросы страхования российских судов и экспортных поставок. Помимо этого, необходимо возобновить всю логистику продовольственных поставок, восстановить деятельность взорванного аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и разблокировать сельскохозяйственные активы.
Главным условием российский лидер назвал возвращение к гуманитарной сути. Он подчеркнул, что только после реализации всех перечисленных условий Россия вернется в "зерновую сделку".