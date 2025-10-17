Офис ВТБ впервые открыли в Дербенте

Жители Дербента теперь смогут пользоваться услугами банка ВТБ. Первый его офис только что открылся в самом древнем городе России.

Первый офис ВТБ создан в Дербенте (Дагестан), о его открытии рассказал мэр города Ханлар Пашабеков.

"В Дербенте открылся первый офис ВТБ – по улице Гейдара Алиева, 15К"

– Ханлар Пашабеков

Градоначальник высоко оценил значение создания в Дербенте филиала крупного федерального банка. Он подчеркнул, что теперь перед жителями города и представителями деловых кругов, а также туристами, откроются новые возможности.

Пашабеков отметил, что офис отличается современным дизайном, авторы которого заботились прежде всего об удобстве клиентов.

Мэр добавил, что открытие отделения ВТБ внесет свой вклад в развитие городской экономики.