Очередь для проезда в Крым пошла на убыль

Очередь к Крымскому мосту со стороны материка неожиданно пошла на убыль, хотя еще пару часов назад она растянулась на 35 километров, и прождать в ней, чтобы попасть на полуостров, нужно было больше шести часов.

На фоне природных катаклизмов, в прямом смысле захлестнувших Краснодарский край, Крымский мост начал собирать пробки уже с понедельника - очередь из автомобилей на досмотр к Крымскому мосту со стороны материка растянулась на 35 км, и шансов одолеть ее в ближайшие 6-7 часов не было, следует из данных сервиса "Яндекс. Карты".

Тянулась она от участка автодороги А-290 в районе Вышестеблиевского сельского поселения до пункта досмотра, но после 18 часов неожиданно и на радость автлюбителям резко пошла на убыль, передает "Интерфакс".

"20:00. В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 1260 транспортных средств. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 570 транспортных средств"

- Telegram-канал о подходах к Крымскому мосту

Еще три часа назад в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани стояли 2850 автомобилей, а со стороны Керчи 1218 транспортных средств. Теперь время ожидания в очереди со стороны Тамани сократилось с шести до четырех часов, а со стороны Керчи - с трех до двух.

Напомним, ранее сегодня мы писали о том, что уже с утра в пробках перед Крымским мостом стояли около 3 тыс автомобилей: в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани стояли 2381 автомобиль, со стороны Керчи – 750, а время ожидания в очереди со стороны Краснодарского края составляло около пяти часов, со стороны Крыма – около трех.