Крымский мост собрал рекордную очередь из автомобилей

Пробка на Крымском мосту увеличилась с утра: сейчас в ней находятся около 3 тыс автомобилей. Время ожидания в очереди со стороны Кубани – пять часов.

В очереди на проезд через пункты пропуска Крымского моста собралось свыше 3 тыс автомобилей, согласно данным инфоцентра, который освещает обстановку на подходах к мосту.

"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 2381 транспортное средство. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 750 транспортных средств"

- инфоцентр

Время ожидания в очереди со стороны Краснодарского края составляет около пяти часов, со стороны Крыма – порядка трех.

Напомним, что утром на Крымском мосту со стороны Керчи пробка отсутствовала, зато со стороны Тамани в пробке находилось около 1,7 тыс автомобилей.