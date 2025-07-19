Крым нарастит турпоток на 25%

В РСТ заявили об увеличении турпотока в Крыму на 25%. Там добавили, что рост популярности Крыма в 2025 году не связан только с ситуацией в Анапе.

В Российском союзе туриндустрии заявили, что по итогам текущего сезона туристический поток в Крыму вырастет до 25%, а за год республика примет более 7 млн туристов.

Как сообщил глава компании "Тур Этно" Андрей Пылов, объем бронирования к концу июля возрос на 40%, а денежный рост составил 50%.

Он добавил, что в этом сезоне путешественники стали чаще выбирать отдых в дорогом сегменте. Стоимость в таких отелях колеблется от 20 до 25 тыс рублей за сутки.

Пылов подчеркнул, что самым популярным направлением в Крыму остается Южный берег полуострова, пишут "Кубанские новости".

Гендиректор добавил, что рост популярности Крыма в этом году не связан только с ситуацией в Анапе. По его словам, рынок принял условия по безопасности и доступности.

Руководитель сети компаний "Розовый слон Алексан Мкртчян дал оценку приросту по Крыму. Он сообщил, что в настоящее время он составляет 26%.

Мкртчян добавил, что загрузка в Крыму близка в среднем к 70%, а республика в 2025 году примет более 7 млн туристов.