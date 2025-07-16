Отели Крыма забронированы почти на три четверти – власти

Туристы в этом сезоне активно выбирают для отдыха Крым – отели и гостиницы республики, по данным главы парламента республики, загружены на данный момент практически на три четверти.

Средства размещения Крыма – те, что принимают туристов в данный момент – заняты на сегодня почти на 75%, рассказал глава парламента региона Владимир Константинов.

"Средний уровень загрузки работающих средств размещения составляет более 74%"

– Константинов

Политик уточнил, что прогноз по туристическому потоку на ближайшие два месяца также благоприятный: люди активно бронируют места на август и сентябрь. Средний уровень бронирований на следующий месяц, по его словам, составляет 66%, а на сентябрь – 53%. Константинов обратил внимание на то, что показатель продолжает расти, передает РИА Новости.