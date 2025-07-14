Воронцовский дворец в Крыму: чем знаменит, где находится, интересные факты

Дворец графа Воронцова – один из самых известных дворцово-парковых ансамблей Крыма, настоящая жемчужина Южного берега Крыма. Расскажем о его истории, где находится, как добраться, о часах работы и сколько стоит билет в Воронцовский дворец.

Крым славится своими роскошными дворцами и летними резиденциями российской высшей знати и даже самих императоров. Пожалуй, один из самых известных и любимых туристами – это дворец графа Воронцова. Он был основан в 1848 году, а с 1990 года дворец входит в состав Алупкинского дворцово-паркового музея-заповедника.

Чем знаменит Воронцовский дворец?

У этого дворца удивительная судьба: его строили для одного из самых выдающихся лиц российской истории, однажды в нем пожил сэр Уинстон Черчилль, дворец был местом вдохновения для выдающихся советских режиссеров, и сейчас он остается одним из самых популярных мест на полуострове.

Где находится Воронцовский дворец?

Дворец графа Воронцова расположен в городе Алупка (Крым) у подножия горы Ай-Петри.

Как попасть в Воронцовский дворец в Крыму?

Воронцовский дворец находится на Южном берегу Крыма. Адрес – город Алупка, ул. Дворцовое шоссе, д.18.

Ближайший к Алупке крупный туристический город – Ялта, расстояние между ними 17 км. Сама Алупка расположена на побережье Черного моря, у подножия горы Ай-Петри.

Из Ялты добраться до Воронцовского дворца можно на автомобиле по Алупкинскому шоссе, поездка занимает около получаса.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Другой вариант – отправиться в путь на общественном транспорте, а точнее на автобусах 102 (идет от автовокзала Ялты) и 132 (идет от улицы Гоголя, 24). Нужная остановка так и называется – Воронцовский дворец, это конечная. От нее до Северного парадного двора понадобится пройти пешком примерно 10 минут.

Воронцовский парк

Кроме знаменитого дворца, на территории дворцово-паркового музея-заповедника располагается не менее знаменитый парк, выполненный в английском стиле.

Площадь Воронцовского парка превышает 30 га. Его оформление велось параллельно со строительством дворца, в 1824 году садовником и ботаником Карлом Кебахом. При создании проекта парка были приняты во внимание особенности крымской природы и рельефа Южного берега, создатели также учли модные тенденции садово-паркового искусства того времени. Парк был построен в виде своеобразного амфитеатра, перекликаясь с убранством фасада дворца по стилю. Проект парка сочетал в себе как английский классический стиль, присущий ландшафтным паркам Европы того времени, так и национальный, восточный колорит, свойственный Алупке.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Воронцовский парк начинается у самого моря, поднимаясь в высоту – таковы особенности гористой местности Южного берега Крыма. Условно его можно разделить на две части – верхний и нижний парки.

При оформлении Нижнего парка вдохновением для скульптора послужило итальянское Возрождение: белый мрамор и изящные античные скульптуры, колонны с искусной резьбой, фонтаны, вазы и гранитные скамьи. Верхний парк был создан в стиле английского романтизма: хаотичные скалистые обломки, декоративные пруды с системой фонтанов-водопадов, гротов и искусственных озер – все на фоне уникального крымского леса, что создает особый воздух вокруг просторных зеленых лужаек.

Отдаленные участки парка были оформлены в стиле викторианских пейзажных парков, что хорошо перекликалось с английским стилем фасада самого дворца.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Особенностью воронцовского парка также считается уникальный сад камней, так называемый "алупкинский хаос" ("большой" и "малый"), не имеющий аналогов ни в одной южной резиденции того времени. При оформлении "хаосов" были использованы природные нагромождения огромных фрагментов диабазового камня.

Со всех уголков парка открываются живописные виды на крымскую природу и Ай-Петри. При оформлении парка были использованы как уникальные для крымской природы деревья и растения – виды-эндемики, так и множество экзотических. Искусственно созданные многочисленные пруды и каскады гармонично вписались в общую картину.

Спустя 10 лет, в 1834 году, возле моря, в Нижнем парке возвели английский классический павильон "Чайный домик".

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Верхнем был построен уникальный каскад трех прудов, ставший частью "Большого Хаоса". Именно "Хаосы" соединяют Верхний и Нижний парки, с помощью них создается особый лабиринт из дорожек, похожий на рельефы Крымских гор.

В 1848 году также был построен мраморный "Павильон над бассейном" и примыкающий к нему акведук, возведенный в практических целях. Здесь были поставлены уникальные фонтаны из мрамора и диабаза – "Амуры", "Лунный камень", "Античные колоннады", два больших каскада и знаменитый фонтан "Мария" на территории Бахчисарайского дворика, выполненного в восточном крымско-татарском стиле: в честь А.С. Пушкина, который находился в имении Воронцовых в период своей знаменитой южной ссылки в Крыму и его знаменитой поэмы "Бахчисарайский фонтан".

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Парк, созданный в Воронцовском дворце, был одним из самых первых ландшафтно-парковых ансамблей всего Южного берега Крыма и впоследствии стал эталонным примером такого строительства. Проект Карла Кебаха стал началом мощного развития Крыма как места строительства богатых южных резиденций былой эпохи.

Воронцовский дворец: история

Воронцовский дворец невозможно воспринимать в отрыве от его основателя – графа Михаила Семеновича Воронцова (1782-1856 гг.) – российского государственного и военного деятеля, новороссийского и бессарабского генерал-губернатора, наместника на Кавказе, героя войны 1812 года.

В 1823 году уже после участия в войне с Наполеоном и проживания в течение десяти лет за рубежом, он был назначен новороссийским генерал-губернатором и полномочным наместником Бессарабской области, пробыл в этой должности до 1854 года. В период своей службы Воронцов всячески содействовал развитию края, его промышленности, сельского хозяйства, науки и культуры. Официальная резиденция графа располагалась в Одессе, как в центре Новороссийского генерал-губернаторства, а вот место для летнего отдыха было выбрано в Крыму, на Южном берегу.

Алупкинский дворец возводился с 1828 по 1848 год, по проекту английского архитектора Эдуарда Блора – придворного архитектора английской королевы Виктории. Его знаменитые работы – Букингемский дворец в Лондоне и замок Вальтера Скотта в Шотландии. Интересно, что архитектор никогда в Крым не приезжал, и лишь только теоретически имел представление, с чем ему предстояло работать.

Поскольку Воронцов провел свое детство в Англии, он был, в известной степени, англоманом, поэтому было решено спроектировать дворец в стиле классицизма. В тот период в английском классицизме превалировало направление "готического возрождения" и стиль нео-тюдор, подражающий тюдор-ренессансу в Англии XVI столетия.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Английский тюдоровский стиль был использован в оформлении западной части дворца, так что с этой позиции он походил на европейский средневековый замок, восточная же часть дворца выдержана в неомавританском стиле – специфической архитектуре второй половины XIX и первой половины XX века, которая переосмысляла и подражала архитектурным приемам испанского, португальского, мавританского и исламского средневекового зодчества. Эта часть имения больше походила на сказочный восточный дворец.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Строился дворец очень долго – 20 лет. Строительство было чрезвычайно масштабным и велось одновременно с центра и разных частей имения, при этом параллельно проектировался и парк. Первыми были возведены Столовый корпус, и одновременно с ним – Главный жилой корпус. В начале 1840-х годов построили бильярдную в качестве пристройки к столовой, в 1824-1841 годах на территории имения были построены Азиатский павильон, Чайный домик, православная домовая церковь. В 1846 году был оформлен последний, библиотечный корпус, где до наших дней сохранилось уникальное собрание семьи Воронцовых, поскольку граф был крупным библиофилом.

Строили Воронцовский дворец из местного аналога базальта, который ничем не уступал ему по своим свойствам, необычного камня зеленовато-серого цвета – диабаза, который прекрасно вписался в естественный ланшафт Алупки и зубцы Ай-Петри, что видны с западной части дворца. Рельеф местности настолько искусно приспособлен к дворцовой архитектуре, что новая постройка гармонично вписалась в пейзаж южнобережья Крыма. Также при строительстве иногда использовался чугун, который окрашивали под цвет диабаза.

Уже тогда, одним из самых первых в принципе, дворец в Алупке был оснащен канализацией и водопроводом – новшествами для того времени.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Строительные работы были завершены к лету 1848 года – вся внутренняя и внешняя отделка подошли к концу. Завершением строительства стала постройка мраморной лестницы, ведущей к морю с восточной стороны дворца, украшенной львиными мраморными скульптурами по проекту итальянского скульптора Джовани Боннани. Можно сказать, что Михаил Воронцов уже тогда заложил моду на дворцово-парковую архитектуру, характерную для ландшафта Южного берега Крыма.

До революции 1917 года этот дворец принадлежал семье Воронцовых, однако сам хозяин практически пожить там не успел – с 1844 года он жил на Кавказе, по долгу службы, а в южном имении проживали его дочь Софья Михайловна и внуки. После смерти Михаила Воронцова дворец перешел во владение его единственному сыну Семену. Брак последнего был бездетным, а в 1882 году его вдова, Мария Васильевна Воронцова, уехала за границу, и дворец оказался заброшен.

После прихода советской власти дворец был национализирован. С 1921 года, по указанию Владимира Ленина, здесь был создан музей, как и во многих других бывших дворцах Южного берега Крыма.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В период Великой Отечественной войны и оккупации Крыма дворец разрушен не был, но его экспонаты частично были увезены за границу.

С 4 по 11 февраля 1945 года в Крыму проходила Ялтинская (Крымская) конференция трех союзных держав – СССР, США и Великобритании. Она проводилась в другом знаменитом дворце Южного берега, в Ливадийском. Однако проживали делегации во время конференции в различных дворцах: Иосиф Сталин и советская делегация находились во дворце князя Юсупова в Кореизе, Франклин Рузвельт, в силу инвалидности, остановился непосредственно в Ливадии, а вот дворец графа Михаила Воронцова, с его английским тюдоровским стилем, стал местом пребывания сэра Уинстона Черчилля и британской делегации.

После войны некоторое время дворец был государственной дачей для высших правительственных чиновников и партийной элиты. Но уже в 1956 году в дворцовых залах расположилась экспозиция Музея Изобразительного искусства, который к началу 90-х присоединился к Алупкинскому Дворцово-парковому музею-заповеднику, частью которого является и сегодня. В настоящее время в состав ансамбля входят и парк, и дворец.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Интересные факты о Воронцовском дворце

Крым, как известно, давал вдохновение многим советским режиссерам, и Воронцовский дворец не исключение. Наиболее известный фильм, снятый во дворце, – "Алые паруса" Александра Птушко (1961). В нем Воронцовский дворец послужил домом семьи главного героя – Грэя. Во дворце были сняты и некоторые сцены фильма "Десять негритят" Станислава Говорухина (1987).

Дворец сочетает два основных стиля: западный английский тюдор и восточный мавританский. Это объясняется не только личными вкусами графа, а обусловлено это было, в первую очередь, историей Крыма и его историко-культурными особенностями, а именно связью с восточной и мусульманской культурой.

Южный вход во дворец оформлен в мавританском стиле – арка в виде подковы, двухъярусный свод, уникальная гипсовая резьба, где можно увидеть "западную" тюдоровскую розу и "восточный" лотос, а внутри ниши фасада нанесена надпись на арабском языке из священного Корана – "Нет победителя кроме Аллаха!"

С южного дворца открывается вид на Черное море, которому ведет лестница с еще одним символом дворца – львами. Ее украшает в общей сложности три пары львов из белого каррарского мрамора – спящие, пробуждающиеся и бодрствующие, те, что рычат. По легенде, именно они являются своеобразной охраной имения.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Часы работы

Воронцовский дворец работает ежедневно круглый год.

В самый высокий сезон, с 1 июля по 15 сентября, посетить дворец можно с 8 утра до 8 вечера.

С 16 сентября по 31 октября часы работы – с 9 утра до 6 вечера.

С 1 ноября до Нового года время работы – с 9.00 до 17.00.

Со 2 января по 31 марта все дни, кроме субботы, дворец работает с 9 утра до 5 вечера, в субботу – с 9 утра до 8 вечера.

С 1 апреля по 30 июня музей открыт с 9.00 до 18.00.

Важно: касса прекращает работу за 45 минут до закрытия дворца.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Придворцовая территория Воронцовского дворца закрывается через 2 часа после закрытия экспозиций и выставок.

Сколько стоит билет в Воронцовский дворец?

Единые билеты

Основная экспозиция + Дом графа + выставка в Садовом домике – взрослый 1000 рублей, детский 550 рублей;

Основная экспозиция + Дом графа + Конференц-зал + Воронцовская кухня + "Под платаном" – 1200 рублей, 650 рублей;

Основная экспозиция + Дом графа + Воронцовская кухня + "Под платаном" – 1000 рублей, 550 рублей;

Основная экспозиция + Библиотечный корпус – 700 рублей, 500 рублей.

Отдельные выставки