Где в Крыму покататься на лошадях?

В Крыму есть замечательный вариант отдыха, подходящий как для взрослых, так и для детей: конные прогулки. Где покататься на лошадях, о чем стоит помнить во время верховой езды и как посмотреть на перегон табуна - рассказываем в этом материале.

В Крыму много уникальных мест, куда добраться можно только пешком или верхом, и второй вариант сочетает в себе сразу два вида туристической активности: экскурсию и катание на лошади.

В каких городах Крыма можно покататься на лошадях?

Покататься верхом в Крыму можно практически везде: все главные туристические города полуострова предлагают конные прогулки, в том числе Феодосия, Судак, Симферополь, Алушта, Ялта, Бахчисарай, Севастополь и Евпатория. В Республике десятки конных клубов, услуги которых доступны круглогодично. В некоторых из них можно только покататься на лошадях, а некоторые также предоставляют возможность комфортного размещения.

Как отправиться на конную прогулку в Крыму?

Есть несколько способов заказать конную прогулку в Крыму:

чтобы покататься на лошадях в любом из городов Крыма летом, достаточно подойти к стенду с экскурсиями, которые есть в большинстве туристических локаций полуострова;

можно связаться напрямую с конным клубом и договориться о прогулке;

прогулку на лошадях можно также заказать через сайт любого из туроператоров, однако тогда стоимость конной экскурсии будет выше.

Все варианты конных прогулок приемлемы, однако наиболее удобный и безопасный - договариваться с конным клубом, притом заранее, чтобы выбрать наиболее удобный маршрут и время экскурсии.

Какой конный маршрут выбрать?

Все крымские конные маршруты в целом делиться на три категории: лёгкие, средние по нагрузке и тяжелые. Чем выше точка, на которую вы собираетесь отправиться, тем сложнее и дольше конная прогулка. Лёгкие конные экскурсии обычно устраивают на территории конных клубов, в его окрестностях, вокруг озёр и водохранилищ, а также у подножия гор. Длятся они не более 1-1,5 часов. Для самых опытных наездников устраиваются конные туры, которые длятся несколько дней.

За впечатлениям от поездки верхом нужно отправляться в предгорный и горный Крым. Это, в первую очередь:

пещерные города Бахчисарая

скалы Долина Приведений недалеко от Алушты

роща секвой на плато Чатыр-Даг

Белая Скала в Белогорске

гора Тепе-Оба в Феодосии

вулкан Кара-Даг в Коктебеле.

Другие, более простые маршруты, например, по окрестностям Ялты или Феодосии, тоже не менее интересны и познавательны, и для тех, кто совсем не умеет ездить верхом, они станут наиболее подходящим вариантом.

Где посмотреть на перегон табуна в Крыму?

Помимо конных прогулок, в Крыму можно посмотреть на такое захватывающие зрелище как перегон табуна. Это возможность есть только на Белой Скале, и воспользоваться ей однозначно стоит. Лошадей перегоняют из конного клуба на вершину Белой скалы, где они пасутся ночью. Отправить смотреть на перегон можно на квадроциклах (с инструктором) или на ”Уазах”. Стоимость услуги составляет 1000-1500 рублей в зависимости от выбранного средства передвижения. Перегон табуна действительно завораживающее действо, по своей атмосфере напоминающее кадры из фильмов про Дикий Запад.

Сколько стоит покататься на лошадях в Крыму?

На конную прогулку в Крыму можно отравиться в составе группы или заказать индивидуальный тур. Цены на групповые прогулки следующие:

недлительные конные экскурсии, которые продолжаются час или чуть больше, стоят около 1000-1200 рублей;

маршруты средней сложности с небольшим количеством подъемов и длительностью до полутора часов стоят в среднем 1400-1600 рублей;

сложные маршруты от 2,5 до 3,5-4 часов обойдутся примерно 3000-4000 тысячи рублей.

стоимость индивидуальной прогулки на лошади начинается от 5000 тысяч.

Помимо катания на лошадях в Крыму также можно провести фотосессию с животными. Цена такой услуги около 1000 рублей за 30 минут.

Что важно во время конной прогулки?

Прогулка на лошади может стать одним из самых захватывающих впечатлений, если правильно выбрать маршрут, уважительно вести себя с животным и не забывать о простых правилах: