Что нужно знать о верховой езде в Узбекистане: где и как кататься на лошадях?

Издавна лошади играли огромную роль в жизни кочевых народов Средней Азии. Пастбища, холмы и долины Узбекистана - это отличное место, чтобы приобщиться к верховой езде. Расскажем, где кататься на лошадях в горах Узбекистана, когда ехать в конный тур, как подготовиться к конной прогулке, насколько это безопасно и что взять с собой.

Хотя туристические поездки в узбекские города Великого Шелкового пути очень популярны, в Нуратинских горах туристов уже намного меньше. В долинах гор Нуратау лежат сотни сел, между которыми пролегают различные маршруты, в том числе подходящие для верховой езды.

В Узбекистане основным средством передвижения остаются ослы, в том числе потому, что они лучше переносят жару, чем лошади. Поэтому иногда группу сопровождают ослики для перевозки вещей, а иногда вещи переводятся на лошадях, вес груза при этом ограничен. Во время многодневного конного тура гид-инструктор также будет заниматься вопросами связи с гостевыми домами по маршруту. Но в Узбекистане есть и однодневные конные прогулки.

© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Когда отправляться в конный поход в Узбекистане?

В Узбекистане летом очень жарко: в июле и августе температура воздуха здесь часто превышает 40°C. Поэтому оптимальное время для поездки в горы - это ранняя весна и осень (апрель-начало мая, конец сентября- октябрь). В конце мая-начале июня или начале сентября тоже можно отправиться в конный тур, но делать это стоит на рассвете. А вот зимой в конные походы не ходят, поскольку это опасно для лошадей. В январе температура может опускаться до -15°C. Многие конные туры приурочены к туристическому сезону и работе гостевых домов.

Безопасно ли ездить верхом в Узбекистане?

Верховая езда в Узбекистане для новичков будет безопасным опытом, если внимательно слушать то, что говорит инструктор;

Стоит сообщить инструктору, если страшно, чтобы вам уделяли больше внимания и предоставили лошадь с самым спокойным характером;

Нельзя стоять или идти к животному со стороны крупа, поскольку лошади не любят, когда к ним подходят сзади; делать это нужно немного сбоку;

Лошади не любят резких запахов, так что не стоит перед поездкой пользоваться духами, тем более пить алкоголь, к тому же не нужно делать резких движений;

Во время верховой езды нужно оставаться на тропе и следовать за гидом или проводником, не нужно скакать галопом без разрешения;

Если на соседних пастбищах есть другие лошади без присмотра, и к ним направляется ваша лошадь, нужно натянуть поводья таким образом, чтобы лошадь осталась на тропе;

Во время конного тура стоит держаться на расстоянии от других лошадей группы, когда вы верхом, поскольку они могут начать конфликтовать и это может быть опасно;

Если что-то в поведении лошади беспокоит, стоит обсудить это с инструктором.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Хорошо ли обращаются с лошадьми в Узбекистане?

Жестокое обращение с животными в Узбекистане уголовно наказуемо, а коней в Узбекистане особенно любят. Во время конных прогулок для лошадей делаются регулярные перерывы, чтобы они могли попить воды, поесть и отдохнуть.

Подходит ли конная прогулка в Узбекистане новичкам?

Да, но новичкам стоит начать с легкого короткого похода, чтобы привыкнуть к седлу и инструкциям.

Первое, чем обучают, это как вести себя с лошадью, а также как правильно находиться в седле, здесь очень важны и осанка и удобная одежда.

Не нужно тянуть поводья слишком сильно, чтобы остановить лошадь, она может встать на дыбы.

Не нужно погружать ноги слишком глубоко в стремена, они могут застрять, обычно там находится лишь носок стопы.

В Узбекистане у лошадей тоже есть голосовые команды, ими стоит не забывать пользоваться.

© Фото: Варвара Клименко/ "Вестник Кавказа"

Что взять с собой для верховой езды в Узбекистане?

удобная легкая одежда, в том числе что-то от дождя;

обувь с правильной гладкой подошвой и небольшим каблуком, лучше сапоги, чтобы защитить лодыжки;

головной убор и солнцезащитный крем;

свисток - поможет в чрезвычайной ситуации, его слышно лучше, чем голос;

аптечка.

Где кататься верхом в Нуратинских горах Узбекистана?

Для того чтобы добраться до Нуратинских гор из Ташкента, сначала нужно доехать в Джизак на поезде (1,5-2,5 часа). От Джизака до Нуратинского хребта ехать еще 2 часа, но уже на автомобиле. В целом в Нуратинских горах между селами передвигаться можно только на машине, на лошади или пешком, общественный транспорт там не ходит.

Самые красивые маршруты Нуратау:

Маджрум - Хаят, 16 км, 7 часов;

Хаят - Асраф, 16 км, 6 часов;

Асраф - Сафарота, 17 км, 4 часа.