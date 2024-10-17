Что нужно знать о верховой езде в Узбекистане: где и как кататься на лошадях?

Хотя туристические поездки в узбекские города Великого Шелкового пути очень популярны, в Нуратинских горах туристов уже намного меньше. В долинах гор Нуратау лежат сотни сел, между которыми пролегают различные маршруты, в том числе подходящие для верховой езды.
В Узбекистане основным средством передвижения остаются ослы, в том числе потому, что они лучше переносят жару, чем лошади. Поэтому иногда группу сопровождают ослики для перевозки вещей, а иногда вещи переводятся на лошадях, вес груза при этом ограничен. Во время многодневного конного тура гид-инструктор также будет заниматься вопросами связи с гостевыми домами по маршруту. Но в Узбекистане есть и однодневные конные прогулки.
Когда отправляться в конный поход в Узбекистане?
В Узбекистане летом очень жарко: в июле и августе температура воздуха здесь часто превышает 40°C. Поэтому оптимальное время для поездки в горы - это ранняя весна и осень (апрель-начало мая, конец сентября- октябрь). В конце мая-начале июня или начале сентября тоже можно отправиться в конный тур, но делать это стоит на рассвете. А вот зимой в конные походы не ходят, поскольку это опасно для лошадей. В январе температура может опускаться до -15°C. Многие конные туры приурочены к туристическому сезону и работе гостевых домов.
Безопасно ли ездить верхом в Узбекистане?
- Верховая езда в Узбекистане для новичков будет безопасным опытом, если внимательно слушать то, что говорит инструктор;
- Стоит сообщить инструктору, если страшно, чтобы вам уделяли больше внимания и предоставили лошадь с самым спокойным характером;
- Нельзя стоять или идти к животному со стороны крупа, поскольку лошади не любят, когда к ним подходят сзади; делать это нужно немного сбоку;
- Лошади не любят резких запахов, так что не стоит перед поездкой пользоваться духами, тем более пить алкоголь, к тому же не нужно делать резких движений;
- Во время верховой езды нужно оставаться на тропе и следовать за гидом или проводником, не нужно скакать галопом без разрешения;
- Если на соседних пастбищах есть другие лошади без присмотра, и к ним направляется ваша лошадь, нужно натянуть поводья таким образом, чтобы лошадь осталась на тропе;
- Во время конного тура стоит держаться на расстоянии от других лошадей группы, когда вы верхом, поскольку они могут начать конфликтовать и это может быть опасно;
- Если что-то в поведении лошади беспокоит, стоит обсудить это с инструктором.
Хорошо ли обращаются с лошадьми в Узбекистане?
Жестокое обращение с животными в Узбекистане уголовно наказуемо, а коней в Узбекистане особенно любят. Во время конных прогулок для лошадей делаются регулярные перерывы, чтобы они могли попить воды, поесть и отдохнуть.
Подходит ли конная прогулка в Узбекистане новичкам?
- Да, но новичкам стоит начать с легкого короткого похода, чтобы привыкнуть к седлу и инструкциям.
- Первое, чем обучают, это как вести себя с лошадью, а также как правильно находиться в седле, здесь очень важны и осанка и удобная одежда.
- Не нужно тянуть поводья слишком сильно, чтобы остановить лошадь, она может встать на дыбы.
- Не нужно погружать ноги слишком глубоко в стремена, они могут застрять, обычно там находится лишь носок стопы.
- В Узбекистане у лошадей тоже есть голосовые команды, ими стоит не забывать пользоваться.
Что взять с собой для верховой езды в Узбекистане?
- удобная легкая одежда, в том числе что-то от дождя;
- обувь с правильной гладкой подошвой и небольшим каблуком, лучше сапоги, чтобы защитить лодыжки;
- головной убор и солнцезащитный крем;
- свисток - поможет в чрезвычайной ситуации, его слышно лучше, чем голос;
- аптечка.
Где кататься верхом в Нуратинских горах Узбекистана?
Для того чтобы добраться до Нуратинских гор из Ташкента, сначала нужно доехать в Джизак на поезде (1,5-2,5 часа). От Джизака до Нуратинского хребта ехать еще 2 часа, но уже на автомобиле. В целом в Нуратинских горах между селами передвигаться можно только на машине, на лошади или пешком, общественный транспорт там не ходит.
Самые красивые маршруты Нуратау:
- Маджрум - Хаят, 16 км, 7 часов;
- Хаят - Асраф, 16 км, 6 часов;
- Асраф - Сафарота, 17 км, 4 часа.