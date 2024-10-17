Вестник Кавказа

Что нужно знать о верховой езде в Узбекистане: где и как кататься на лошадях?

Мария Уткина
Что нужно знать о верховой езде в Узбекистане: где и как кататься на лошадях?
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Издавна лошади играли огромную роль в жизни кочевых народов Средней Азии. Пастбища, холмы и долины Узбекистана - это отличное место, чтобы приобщиться к верховой езде. Расскажем, где кататься на лошадях в горах Узбекистана, когда ехать в конный тур, как подготовиться к конной прогулке, насколько это безопасно и что взять с собой.

Хотя туристические поездки в узбекские города Великого Шелкового пути очень популярны, в Нуратинских горах туристов уже намного меньше. В долинах гор Нуратау лежат сотни сел, между которыми пролегают различные маршруты, в том числе подходящие для верховой езды.

В Узбекистане основным средством передвижения остаются ослы, в том числе потому, что они лучше переносят жару, чем лошади. Поэтому иногда группу сопровождают ослики для перевозки вещей, а иногда вещи переводятся на лошадях, вес груза при этом ограничен. Во время многодневного конного тура гид-инструктор также будет заниматься вопросами связи с гостевыми домами по маршруту. Но в Узбекистане есть и однодневные конные прогулки.

Девушка на лошади
© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Когда отправляться в конный поход в Узбекистане?

В Узбекистане летом очень жарко: в июле и августе температура воздуха здесь часто превышает 40°C. Поэтому оптимальное время для поездки в горы - это ранняя весна и осень (апрель-начало мая, конец сентября- октябрь). В конце мая-начале июня или начале сентября тоже можно отправиться в конный тур, но делать это стоит на рассвете. А вот зимой в конные походы не ходят, поскольку это опасно для лошадей. В январе температура может опускаться до -15°C. Многие конные туры приурочены к туристическому сезону и работе гостевых домов.

Безопасно ли ездить верхом в Узбекистане?

  • Верховая езда в Узбекистане для новичков будет безопасным опытом, если внимательно слушать то, что говорит инструктор;
  • Стоит сообщить инструктору, если страшно, чтобы вам уделяли больше внимания и предоставили лошадь с самым спокойным характером;
  • Нельзя стоять или идти к животному со стороны крупа, поскольку лошади не любят, когда к ним подходят сзади; делать это нужно немного сбоку;
  • Лошади не любят резких запахов, так что не стоит перед поездкой пользоваться духами, тем более пить алкоголь, к тому же не нужно делать резких движений;
  • Во время верховой езды нужно оставаться на тропе и следовать за гидом или проводником, не нужно скакать галопом без разрешения;
  • Если на соседних пастбищах есть другие лошади без присмотра, и к ним направляется ваша лошадь, нужно натянуть поводья таким образом, чтобы лошадь осталась на тропе;
  • Во время конного тура стоит держаться на расстоянии от других лошадей группы, когда вы верхом, поскольку они могут начать конфликтовать и это может быть опасно;
  • Если что-то в поведении лошади беспокоит, стоит обсудить это с инструктором.
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Хорошо ли обращаются с лошадьми в Узбекистане?

Жестокое обращение с животными в Узбекистане уголовно наказуемо, а коней в Узбекистане особенно любят. Во время конных прогулок для лошадей делаются регулярные перерывы, чтобы они могли попить воды, поесть и отдохнуть.

Подходит ли конная прогулка в Узбекистане новичкам?

  • Да, но новичкам стоит начать с легкого короткого похода, чтобы привыкнуть к седлу и инструкциям.
  • Первое, чем обучают, это как вести себя с лошадью, а также как правильно находиться в седле, здесь очень важны и осанка и удобная одежда.
  • Не нужно тянуть поводья слишком сильно, чтобы остановить лошадь, она может встать на дыбы.
  • Не нужно погружать ноги слишком глубоко в стремена, они могут застрять, обычно там находится лишь носок стопы.
  • В Узбекистане у лошадей тоже есть голосовые команды, ими стоит не забывать пользоваться.
Лошади
© Фото: Варвара Клименко/ "Вестник Кавказа"

Что взять с собой для верховой езды в Узбекистане?

  • удобная легкая одежда, в том числе что-то от дождя;
  • обувь с правильной гладкой подошвой и небольшим каблуком, лучше сапоги, чтобы защитить лодыжки;
  • головной убор и солнцезащитный крем;
  • свисток - поможет в чрезвычайной ситуации, его слышно лучше, чем голос;
  • аптечка.

Где кататься верхом в Нуратинских горах Узбекистана?

Для того чтобы добраться до Нуратинских гор из Ташкента, сначала нужно доехать в Джизак на поезде (1,5-2,5 часа). От Джизака до Нуратинского хребта ехать еще 2 часа, но уже на автомобиле. В целом в Нуратинских горах между селами передвигаться можно только на машине, на лошади или пешком, общественный транспорт там не ходит.

Самые красивые маршруты Нуратау:

  • Маджрум - Хаят, 16 км, 7 часов;
  • Хаят - Асраф, 16 км, 6 часов;
  • Асраф - Сафарота, 17 км, 4 часа.
Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
625 просмотров

Видео

Все видео


реклама

COP29

Баку, Азербайджан

11-22 ноября


ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Узбекистан намерен импортировать кильку в томате из Дагестана

Узбекистан намерен импортировать кильку в томате из Дагестана

Президент Узбекистана переводит бухарских чиновников на режим ЧС

Президент Узбекистана переводит бухарских чиновников на режим ЧС

Что такое Талибан*: запрещен или нет, кто с ним сотрудничает?

Что такое Талибан*: запрещен или нет, кто с ним сотрудничает?

Узбекистан и Казахстан сократили товарооборот

Узбекистан и Казахстан сократили товарооборот

В Узбекистане планируют выпустить более 400 тыс автомобилей в следующем году

В Узбекистане планируют выпустить более 400 тыс автомобилей в следующем году

На пригородные маршруты Ташкента выйдет новый российский электропоезд

На пригородные маршруты Ташкента выйдет новый российский электропоезд

Узбекистан может стать поставщиком кожи для обувных фабрик Дагестана

Узбекистан может стать поставщиком кожи для обувных фабрик Дагестана

Дагестан и Узбекистан будут производить уникальные датчики

Дагестан и Узбекистан будут производить уникальные датчики

Общественный транспорт Ташкента подорожает с Нового года

Общественный транспорт Ташкента подорожает с Нового года

В Узбекистане переведут органы исполнительной власти в Новый Ташкент

В Узбекистане переведут органы исполнительной власти в Новый Ташкент

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы