Вестник Кавказа

Общенациональный митинг проходит в Иране

Общенациональный митинг проходит в Иране
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Координационный совет исламской пропаганды призвал сегодня иранцев поучаствовать в общенациональном митинге. Он проходит в столице страны в настоящее время.

В эти минуты на площади Энгелаб в Тегеране проходит общеациональный митинг. Об этом сообщают иранские СМИ.

С призывом поучаствовать в нем к гражданам страны обратился ранее Координационный совет исламской пропаганды ИРИ.

Там отметили, что власти Соединенных Штатов должны понять, что оно больше не может прятаться за переговорами, эпоха прокси-войн закончилась, и теперь они должны принять прямую ответственность за свои действия

В совете также обратили внимание на то, что иранская нация сейчас максимально бдительно и готова защищать независимость страны.

Напомним, сегодня утром стало известно, что между Ираном и Израилем вступило в силу прекращение огня. После установления режима прекращения огня в еврейском государстве сообщили, что Исламская Республика выпустила по ним ракеты. 

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