Общенациональный митинг проходит в Иране

В эти минуты на площади Энгелаб в Тегеране проходит общеациональный митинг. Об этом сообщают иранские СМИ.
С призывом поучаствовать в нем к гражданам страны обратился ранее Координационный совет исламской пропаганды ИРИ.
Там отметили, что власти Соединенных Штатов должны понять, что оно больше не может прятаться за переговорами, эпоха прокси-войн закончилась, и теперь они должны принять прямую ответственность за свои действия
В совете также обратили внимание на то, что иранская нация сейчас максимально бдительно и готова защищать независимость страны.
Напомним, сегодня утром стало известно, что между Ираном и Израилем вступило в силу прекращение огня. После установления режима прекращения огня в еврейском государстве сообщили, что Исламская Республика выпустила по ним ракеты.