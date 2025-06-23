Иран пообещал США вернуться к переговорам по ядерной проблеме - СМИ

СМИ сообщили об обещании Тегерана вернуться к переговорам с Вашингтоном по ядерной сделке. Ранее Иран и Израиль объявили о перемирии.

Иранская сторона дала согласие на предложение Вашингтона по возвращению к переговорам по ядерной сделке после перемирия с Израилем, пишет Washington Post.

Как передает издание, высокопоставленный американский чиновник сообщил, что Тегеран пообещал вернуться к переговорам при условии, что Израиль прекратит удары.

Уточняется, что для этого американскому лидеру Дональду Трампу пришлось добиться согласия на прекращение боевых действий со стороны премьера Израиля Биньямина Нетаньяху.

Напомним, Израиль и Иран сегодня утром объявили о перемирии. В Тель-Авиве заявили, что в ходе военной операции были достигнуты все поставленные военные цели.