Израиль объявил о достижении целей операции против Ирана

В Тель-Авиве заявили, что в ходе военной операции против Ирана были достигнуты все цели. Канцелярия Нетаньяху добавила, что Израиль устранил угрозу.

Канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху опубликовала заявление, в котором говорится о достижении поставленных целей в ходе военной операции против Ирана.

Там отметили, что Тель-Авив согласился на предложение Вашингтона о прекращении огня. При этом в канцелярии премьера добавили, что будут решительно реагировать на любые нарушения.

В Израиле также сообщили, что в ходе операции против Ирана была устранена "двойная экзистенциальная угроза", связанная с ракетной и ядерной программами Исламской Республики.