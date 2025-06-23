Вестник Кавказа

Израиль объявил о достижении целей операции против Ирана

Флаг Израиля
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Тель-Авиве заявили, что в ходе военной операции против Ирана были достигнуты все цели. Канцелярия Нетаньяху добавила, что Израиль устранил угрозу.

Канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху опубликовала заявление, в котором говорится о достижении поставленных целей в ходе военной операции против Ирана.

Там отметили, что Тель-Авив согласился на предложение Вашингтона о прекращении огня. При этом в канцелярии премьера добавили, что будут решительно реагировать на любые нарушения.

В Израиле также сообщили, что в ходе операции против Ирана была устранена "двойная экзистенциальная угроза", связанная с ракетной и ядерной программами Исламской Республики.

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