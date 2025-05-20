Объем торговли между Азербайджаном и ЕС превысил $7 млрд

Торговый оборот Азербайджана и ЕС превысил $7 млрд за первые четыре месяца 2025 года.

За первые четыре месяца 2025 года объем торговли между Азербайджаном и ЕС составил более $7 млрд, передает Государственный таможенный комитет республики.

Согласно информации ведомства, взаимная торговля выросла почти на $2 млрд, что на 35% больше показателей за аналогичный период минувшего года.

Сообщается, что Азербайджан импортировал товаров из стран Евросоюза на более чем $6 млрд. Экспорт составил около $1 млрд.

Отметим, что суммарный торговый оборот Азербайджана с другими державами составил почти $17 млрд за январь-апрель этого года.