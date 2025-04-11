Взаимная торговля в СНГ продолжит расти - генсек Содружества

Между странами СНГ растет взаимная торговля, и эта тенденция будет сохраняться, уверен генсек СНГ Лебедев. Взаиморасчеты на 90% осуществляются в национальных валютах, отметил он.

Торговля в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ) будет расти, поделился прогнозом генеральный секретарь объединения Сергей Лебедев.

Он напомнил, что итоги взаимодействия в экономической сфере были озвучены на заседание Экономического совета СНГ, который прошел недавно в Ташкенте. На 4,4% вырос средний ВВП в странах СНГ, что значительно выше, чем в Европе.

"У нас все цифры в плюсе. В плюсе и рост взаимной торговли. Рынки западных стран для нас закрылись, и мы сейчас активно нарастили объемы торговли между странами СНГ"

– Лебедев

Также преимуществом взаимной торговли внутри СНГ он назвал взаиморасчеты в нацвалютах. Самый заметный рост торговли отмечен между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

"Но и остальные страны СНГ, которые не входят в ЕАЭС, также нарастили объемы взаимной торговли. Есть рост промышленного производства, рост взаимных инвестиций… Объемы экономического взаимодействия между нашими странами сейчас нарастают, и эта тенденция, судя по тому, что мы видим, будет сохраняться и развиваться"

– генсек СНГ